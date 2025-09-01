MIKIMOTOは、11月1日から「ミキモト ホリデーデラックスセット」を数量限定で発売する。

ジュエリーを纏う肌まで美しく−−特別なひとときを演出するスキンケアアイテムを揃えた「ミキモト ホリデーデラックスセット」。真珠の輝きをイメージしたエッセンス、クリーム、シートマスクに、グラフィカルな“M”パターンをあしらったオリジナルポーチを添えた充実のセットになっている。

MIKIMOTOでは2022年から、ハイジュエラーならではの視点と、ミキモト コスメティックス（御木本製薬）の技術を取り入れた製品を発表してきた。今回のセットには、肌の多面的な美しさを呼び起こす「パールエッセンスカプセル」と、ジュエリーを纏う胸もとを輝かせる「ネック・デコルテ ハンドクリーム」の特製サイズに、真珠のような光に満ちた肌（艶（つや）のこと）へと導く「アドバンスト マスク」をラインアップ。真珠が持つエッセンシャルな魅力を余すことなく堪能できる充実のセットを楽しんでほしいという。

［小売価格］3万9600円（税込）

［発売日］11月1日（土）

ミキモト＝https://www.mikimoto.com