「日経225オプション」9月限プット手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 80( 80)
BNPパリバ証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
SBI証券 34( 16)
三菱UFJeスマート 10( 10)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 17( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 629( 329)
SBI証券 213( 73)
BNPパリバ証券 60( 60)
UBS証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 46( 46)
楽天証券 28( 28)
ビーオブエー証券 220( 20)
三菱UFJeスマート 18( 18)
松井証券 16( 16)
JPモルガン証券 15( 15)
岩井コスモ証券 4( 4)
みずほ証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 1500( 0)
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 162( 162)
BNPパリバ証券 59( 59)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
SBI証券 23( 15)
楽天証券 15( 15)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
楽天証券 28( 28)
松井証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
岩井コスモ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 548( 548)
SBI証券 476( 258)
BNPパリバ証券 88( 88)
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 80( 80)
BNPパリバ証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
SBI証券 34( 16)
三菱UFJeスマート 10( 10)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 17( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 629( 329)
SBI証券 213( 73)
BNPパリバ証券 60( 60)
UBS証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 46( 46)
楽天証券 28( 28)
ビーオブエー証券 220( 20)
三菱UFJeスマート 18( 18)
松井証券 16( 16)
JPモルガン証券 15( 15)
岩井コスモ証券 4( 4)
みずほ証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 1500( 0)
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 162( 162)
BNPパリバ証券 59( 59)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
SBI証券 23( 15)
楽天証券 15( 15)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
楽天証券 28( 28)
松井証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
岩井コスモ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 548( 548)
SBI証券 476( 258)
BNPパリバ証券 88( 88)