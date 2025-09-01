池田レイラ、タンクトップ姿で色白二の腕際立つ「彼女感すごい」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/09/01】お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラが1日、自身のInstagramを更新。江ノ島でのオフショットを公開した。
【写真】完熟フレッシュ・レイラ、タンクトップ姿で色白二の腕際立つhttps://mdpr.jp/news/detail/4636779
池田は「江ノ島、冗談？ってくらい階段が多かったです」「あと、冗談？ってくらい明後日の方向向いてる写真しかなかったです」とコメントし、江島神社を訪れた際のオフショットで美しい二の腕が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「破壊力やばい」「彼女感すごい」「二度見した」「可愛すぎる」「惚れた」「自然体で素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆池田レイラ、オフショットで美しい二の腕を披露
