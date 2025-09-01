「日経225オプション」9月限コール手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 277( 277)
JPモルガン証券 200( 200)
SBI証券 44( 28)
楽天証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
SBI証券 15( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 167( 167)
SBI証券 154( 66)
松井証券 29( 29)
楽天証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 17( 17)
野村証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
楽天証券 17( 17)
松井証券 10( 10)
SBI証券 12( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
◯4万2625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
楽天証券 37( 37)
松井証券 20( 20)
SBI証券 20( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯4万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 20( 18)
松井証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
