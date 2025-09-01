「日経225オプション」9月限コール手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 352( 352)
SBI証券 108( 58)
BNPパリバ証券 57( 57)
松井証券 38( 38)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 19( 19)
フィリップ証券 18( 18)
楽天証券 11( 11)
岩井コスモ証券 3( 3)
広田証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
今村証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
SBI証券 22( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1044( 644)
UBS証券 210( 210)
ソシエテジェネラル証券 131( 131)
松井証券 123( 123)
SBI証券 314( 118)
三菱UFJeスマート 102( 102)
ゴールドマン証券 801( 101)
JPモルガン証券 120( 100)
楽天証券 86( 86)
BNPパリバ証券 378( 78)
モルガンMUFG証券 50( 50)
インタラクティブ証券 38( 38)
広田証券 22( 22)
ビーオブエー証券 220( 20)
フィリップ証券 12( 12)
野村証券 10( 10)
安藤証券 9( 9)
岩井コスモ証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
あかつき証券 4( 4)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 105( 105)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 12( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 2( 2)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 489( 289)
BNPパリバ証券 78( 78)
SBI証券 114( 44)
楽天証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 217( 17)
松井証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 3( 3)
