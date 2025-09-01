岡田紗佳、美脚際立つ新ユニ姿「何頭身？」「かっこいい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/01】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が1日、自身のInstagramを更新。新ユニフォーム姿を公開した。
【写真】岡田紗佳、美脚際立つ新ユニ姿
岡田は「新ユニフォームが発表されました」「今年は優勝した時のユニフォームカラーのブルーもラインで取り入れました！」とコメントし、美しい脚が際立つ、自身の所属するKADOKAWAサクラナイツの新ユニフォーム姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「最強の美脚」「何頭身？」「かっこいい」「素敵すぎる」「着こなせるのすごい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
