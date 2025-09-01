嵐・櫻井翔「謎解きはディナーのあとで」現場へ差し入れ 上田竜也との関係にも注目集まる「優しい兄貴」「作品繋がり嬉しい」
【モデルプレス＝2025/09/01】上田竜也らが出演する音楽劇「謎解きはディナーのあとで」のXが8月31日、更新された。嵐の櫻井翔からの差し入れを公開した。
【写真】櫻井翔、上田竜也の現場に気の利いた差し入れ
同アカウントは「櫻井翔様より、お稽古場に差し入れをいただきました ありがとうございました！お稽古もラストスパート、頑張ります」と「櫻井翔様より素敵なサンドイッチをいただきました！ありがとうございます！」と張り紙が貼られた櫻井からの差し入れを公開した。また、上田も自身のInstagramストーリーズで「謎解きはディナーのあとでの現場に兄貴からの粋な差し入れがああ！ありがとうございますうううう！」と櫻井からの差し入れを報告。櫻井は2011年に放送されたドラマ「謎解きはディナーのあとで」（日本テレビ系）で上田と同じ主人公の影山役を務めていた。
2人は同じ役を務める先輩・後輩というだけでなくプライベートでも交流があり、櫻井がMCを務める6月24日放送の日本テレビ系「人生で1番長かった日」（よる9時〜）に上田が出演した際には2025年3月をもって解散した上田が所属していたグループ・KAT-TUNについて話題に上がり、櫻井は「本当に1番最初に思ったのは、『上田どう思ってるのかな』とは思いました」と上田の心配が真っ先に上がったと話している。また、上田は「田口（淳之介）が抜けるってなった時に、充電期間に入るっていうところで、結構俺もメンタルやられてて」とメンバーが脱退したときに、かなり精神的に落ち込んだ時期があったと告白。「その時たまたま兄貴（櫻井）と同じ番組に出させていただいて、話を聞いていただけたり、支えてもらったことで、ガーっと一気に引き込まれて。兄貴の人柄の良さに」と櫻井の人柄に惹かれ、今では兄貴と慕っていると明かした。この日も櫻井から入った「元チンピラなんで！」という掛け合いに上田が応じ合うなど、親しい様子を見せていた。
この投稿には「優しい兄貴」「心遣いが素敵」「どんなサンドイッチなのかが気になりすぎる（笑）」「流石です」「作品繋がり嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
