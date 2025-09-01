先着2,000名へ日本ハムファイターズオリジナルクリアファイルプレゼント！ハーバー研究所『ハーバー スペシャルサンクスイベント』

ハーバー研究所は、2025年9月11日(木)《日本ハムファイターズ×オリックスバファローズ戦》にて、球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」内にハーバー特設ブースを出展、『ハーバー スペシャルサンクスイベント』を実施。

ハーバー研究所『ハーバー スペシャルサンクスイベント』

■開催日：

2025年9月11日(木) 16:00〜20:00まで

■開催場所：

「エスコンフィールドHOKKAIDO」内 ハーバー特設ブース

(所在地：〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ)

ハーバー研究所は、2025年9月11日(木)《日本ハムファイターズ×オリックスバファローズ戦》にて、球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」内にハーバー特設ブースを出展、『ハーバー スペシャルサンクスイベント』を実施します。

この企画は、9月11日(木)の試合当日に「エスコンフィールドHOKKAIDO」内ハーバー特設ブースに来場いただき、『ハーバーLINE公式アカウント』を友だち追加していただいた方、先着2,000名様へ日本ハムファイターズオリジナルクリアファイルの他、ハーバーのスキンケアサンプルセット、店舗・通信販売で使用できるクーポンをプレゼント。

また北海道のショップハーバー4店舗では、北海道日本ハムファイターズとコラボした「HABAファイターズ応援セット2025」を2025年10月31日(金)まで限定販売中です。

■キャンペーン内容：

ハーバー特設ブースにお越しいただき、『ハーバーLINE公式アカウント』友だち追加で、先着2,000名様に「ファイターズ 選手オリジナルクリアファイル」、「スキンケアサンプルセット」、ショップハーバーおよび通信販売で利用できる

「500円クーポンチケット」(2025年10月31日まで利用可能)をプレゼントします。

ぜひ、お立ち寄りください。

※お一人さま一回限り。

※先着順につき、数量がなくなり次第終了。

球場「エスコンフィールドHOKAAIDO」アクセス

『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』ハーバースペシャルサンクスイベント

《同時開催中》 ショップハーバー限定『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』

■開催期間：

10月31日(金)まで

■対象店舗：

北海道ショップハーバー4店舗

(さっぽろポールタウン店/新千歳空港店/大丸 札幌店/丸井今井札幌本店)

ショップハーバー 大丸 札幌店

■キャンペーン内容：

対象のセットを購入した方、先着550名様に(※4店舗合計)、ファイターズ選手オリジナルクリアファイルをプレゼントします。

■セット内容：

選べる！『HABAファイターズ応援セット2025』 3タイプ

それぞれお好きなアイテムが選べるセットです。

※数量限定品のため、なくなり次第終了

〔A〕：シャンプー＆コンディショナー、洗顔、化粧水、スクワラン 8,030円(税込)〜［限定50セット］

〔B〕：洗顔または美容液、化粧水、スクワラン 5,830円(税込)〜［限定200セット］

〔C〕：化粧水、スクワラン 3,410円(税込)〜［限定300セット］

『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』Aセット例

(1) スクワランシャンプー＆コンディショナー＜ラベンダー＞ 500mL

(2) Gローション 180mL

(3) 高品位「スクワラン」 30mL

(4) スキンケアミニボトルセット

8,030円(税込)〜

※画像はセット例です。

『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』Bセット例

(1) スクワクリーミィ泡洗顔 280mL

(2) Gローション 180mL

(3) 高品位「スクワラン」 30mL

(4) ハトムギ石けん

5,830円(税込)〜

※画像はセット例です。

『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』Cセット例

(1) Gローション 180mL

(2) 高品位「スクワラン」 15mL

3,410円(税込)〜

※画像はセット例です。

■各セットにファイターズ選手オリジナルクリアファイル付！

北海道日本ハムファイターズ選手オリジナルクリアファイル

