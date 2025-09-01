メジャーリーグは8月までの日程が終了。ここまでマリナーズのカル・ローリー選手が唯一50本塁打の大台を超えています。

ローリー選手は、現地8月25日のパドレス戦でJP・シアーズ投手からレフトへの50号を記録。メジャーで一番乗りの大台突破となりました。

すでに2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手が記録したキャッチャーにおけるシーズン最多48本塁打を超えて、1961年にミッキー・マントルさんが記録したスイッチヒッターとしてのシーズン最多54本塁打の更新を視界に捉えています。

ナ・リーグでは、フィリーズのカイル・シュワバー選手が現地8月28日のブレーブス戦で一気に1試合4本塁打を記録。46＆47＆48＆49号と積み上げ、リーグトップを走ります。

一方、昨季ア・リーグ本塁打王であるヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は、2試合連続ホームランで8月を締めて、ここまで43本。

2年連続本塁打王であるドジャースの大谷翔平選手は、シュワバー選手と4本差の45本となっています。

またダイヤモンドバックスからマリナーズへ移籍したユジニオ・スアレス選手は、移籍後で6本のアーチを記録。移籍前の36本と合わせ計42本で40本超えも5人となっています。

直近10年ではジャッジ選手が唯一複数回達成。大谷選手は残り25試合、5試合に1本ペースで到達する計算となっており、どこまで伸ばしていくのか。

各チーム残り30試合を切り、シーズンも終盤。上位4人のチームはいずれも地区上位でポストシーズンの切符をかけた勝負の9月に入りますが、ここから何人が50本の大台を超えていくのでしょうか。

▽直近10年の本塁打数上位

※2020年は短縮シーズン

◆2024年

58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

54本 大谷翔平(ドジャース)

◆2023年

54本 マット・オルソン(ブレーブス)

◆2022年

62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

◆2021年

48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)

48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)

◆2020年

22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)

◆2019年

53本 ピート・アロンソ(メッツ)

◆2018年

48本 クリス・デービス(アスレチックス)

◆2017年

59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)

52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

◆2016年

47本 マーク・トランボ(オリオールズ)

◆2015年47本 クリス・デービス(オリオールズ)