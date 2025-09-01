8Àï¤Ö¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡© ³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÃÖ¤«¤ì¤ëÊ£»¨»ö¾ð¤ò¸µF1Àï»Î¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¥æ¥¦¥¤ÏÆóÎ®¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Çµ×¡¹¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¡¢F1¤Îº£µ¨Âè15Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Î·è¾¡¤¬¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ïº£µ¨ºÇ¹â°Ì¤ËÊÂ¤Ö9ÈÖ¼ê¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ï¡¢10ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿º£Ç¯5·î¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP°ÊÍè¡¢8Àï¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬·ãÅÜ¤·¤¿³ÑÅÄ¤ÎÁö¤ê¡¡·èÄêÅª½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥«¡¼¤ÎÆ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¡¢53¼þÌÜ¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ó¤À¤Þ¤ÞÌá¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê³ÑÅÄËÜ¿Í¤ÎÌµÀþ¤è¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥·¥ó¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¶ìÆñ¤¬Â³¤¤¤¿³ÑÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Ø±Ä¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ½ªÈ×¤Þ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È·÷Áè¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢70¼þÌÜ¤Ë10ÈÖ¼ê¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÄ¾¸å¤Ë6ÈÖ¼ê¤Î¥¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë¤¬¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤µ¤ì¤Æ¹ß³Ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢9°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤ËF1¤Î¸ø¼°¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£Å¸³«Åª¤Ë¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ä¡ÄÉáÃÊ¤Ï9°Ì¤Ê¤ó¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤ó¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ïº£¸å¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ²»¤È¤â¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î²á¹ó¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤·Îõ¤ÊÀï¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë³ÑÅÄ¤òÎ¸¤ëÀ¼¤âÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥°¥ê¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó»á¤Ï¡¢¡ØFormule1 Magazine¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¼Ö¤ÏÈó¾ï¤ËÁà½Ä¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤À¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¼Ö¤Ç¤âÁö¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¡£Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¤Í¡£Èà¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥·¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÁö¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÆÃ¼ì»ö¾ð¡É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤â¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ê»ÐËå¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢¥æ¥¦¥¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤è¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Èà¤é¤Îº¹¤Ï¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ØRB21¡Ù¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Îº£µ¨¥Þ¥·¥ó¡Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¥æ¥¦¥¤È¥ê¥¢¥à¡Ê¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡á¸½¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡ØÆóÎ®¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤½¤¦¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¼±¼Ô¤¬Ã²¤¯¤Û¤É¤ÎÁàºîº¤Æñ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ë¶ì¿´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤È¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤¿µÕ½±¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]