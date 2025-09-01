´ë¶È¤Î¡ÖÆâÉôÎ±ÊÝ¡× 24Ç¯ÅÙ¤Ï637Ãû5316²¯±ß¡¡13Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¹¹¿·
´ë¶È¤¬¤¿¤á¹þ¤àÍø±×¤Î¹ç·×¤ò¼¨¤¹¡ÖÆâÉôÎ±ÊÝ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤Ç637Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºâÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Ë¡¿Í´ë¶ÈÅý·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È¤ò½ü¤¯Á´»º¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤è¤ê7.5%Áý¤¨¡¢114Ãû7288²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¸¶ºàÎÁÈñ¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¿Ê¤ó¤À¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡áË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¤Ê¤É¤¬¿¤Ó¤¿±Æ¶Á¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¥Ä´¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2024Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤Î´ë¶È¤ÎÆâÉôÎ±ÊÝ¤ÎÁí³Û¤ÏÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ6.1%Áý¤¨¡¢637Ãû5316²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£