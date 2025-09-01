グラビアアイドルでタレントの風吹ケイ（26）が1日までに自身のSNSを更新。密かに思い続けている“推し芸人”を公開した。

自身のインスタグラムで「It's my precious（私の大切なもの）」と記した上で、ネックレスを着用した首元の写真や「みずきへ いつもトレーニングおつかれさま」とデコレーションされたケーキのなどの写真を投稿した。

これは1日までに更新されたテレビプロデューサー佐久間宣行氏のYouTubeチャンネルのデート企画で、風吹が“密かに思い続けている芸人”青木マッチョからプレゼントされたものだった。

自身のX（旧ツイッター）でも「後にも先にもこんなに幸せな1日はないと言い切れます。でもこんなに引きずる仕事はないです」とつづった。

そして青木、佐久間氏、ファンに向けて長文を記した。

「マッチョさん、いや陽平さん ご多忙且つかなりの猛暑の中お疲れ様でした。一生の思い出をありがとうございました。回ってない時でも、些細なお気遣いが沁みて本当に周りがよく見えてらっしゃる方なんだなと勉強させられました。人として、男性としてより好きになりました。でもやっぱりマッチョさんが他の女性と笑ってる姿を想像すると少しモヤモヤします。(マッチョさんファンの方御不快な思いをさせたらすみません)だからこそこれからも私が納得するまで追い続けます」とあふれ出る青木への思いを吐露した。

動画を企画した佐久間氏についても「改めてノブロックTVという素敵なチャンネルに出させていただいてありがとうございます。最後の佐久間さんの笑顔見れて私は間違った判断ではなかったんだなと思いました。今後とも精一杯頑張らせていただきますので、引き続き宜しくお願い致します。スタッフの皆様もお力添えありがとうございました」と感謝した。

最後にファンに向けて「ウザいくらいにマッチョが好きと言ってるのを暖かく受け入れて下さりありがとうございます。でもみんながみんなそうだとは思っていません。皆様の応援あっての今なので。これからも皆様の応援に甘えず、引き続き小池栄子さんという目標に向かって精進いたしますのでこれからも見守ってくださると嬉しいです」とメッセージを送った。

ファンから「お似合いのお二人に幸あれ」「素敵で感動しました！」「最高のご褒美ですね」などの声が上がった。