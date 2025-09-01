恒常的にFXを行っていると、収益がなかなか増えずに不安を抱くこともあるでしょう。しかし、トレーダーのなかには“ある日突然”レベルアップする人も少なくありません。専業トレーダーの加藤ムネヒサ氏の著書『元手30万円からわずか3年でFIREを叶える爆益トレード 黄金のスキャルピングFX』（KADOKAWA）より、伸び悩んだりスランプを感じたりしているトレーダーが知っておきたい「成長曲線」についてみていきましょう。

トレーダーの「成長曲線」

安定して資金を増やしていくための、メンタル面のヒントとして、私個人の経験談をお話しします。

それは、「トレーダーのレベルアップは“突然”来る」ということです。［図表］をご覧ください。

［図表］トレーダーの成長曲線

どんな物事の上達方法もそうだと思うのですが、

ある時、壁にぶつかって、最初はその壁を乗り越えられず、停滞する時期が来る。しかし、その壁を登りきると、急に視界が開けて、いろいろなことに気づき、対応できるようになる。結果的に、壁を乗り越えた後は、格段にレベルアップすることになる。

このような上達の形を辿るのではないでしょうか。それをグラフにすると、［図表］のように、「階段状」に力がついていく、ということになります。

ここで注目したいのが、グラフの中に記した「ギャップ」という箇所です。

私たちは、“努力量と比例して、スムーズに上達していきたい”という、無意識の願望があるため、どうしても、“学習時間に比例して、右肩上がりに上達する自分”をイメージしがちです。ただ、現実世界の上達は……というと、すでに述べたとおり、階段状であることが多いのですね。

そうすると、理想と現実の成長曲線上に、乖離＝ギャップが大きく発生する箇所が、何度か現れやすいということになります。このギャップこそが、FXにおいて、伸び悩みを感じたり、スランプを感じたり、あるいは不安を感じたりしやすい、そうした時期であるわけです。

しかも、FXには、「正しい行動を取っていても、損切が連続し、資金が目減りする時期（ドローダウン）」が必ず発生するので、余計に「自分は上達しているのかな？」という悩みを抱きがちです。

以上を踏まえて伝えたいことは、「そうしたギャップの時期は、誰にも起き得るものであるので、心配はしなくて良い」ということです。

過去検証とトレードノート、2つの正しい行動を取り続けている限り、突然のレベルアップが必ず来ますので、不安やスランプは、ある時、急にふっと解消できることになります。

私自身も、収益や勝率が伸びた際というのは、「ある時突然」がほとんどで、1つのことにパッと気づき、それが腹に落ちた時、連鎖的に他のことも上手くできるようになる、そうしたタイミングを何度も迎えてきました。そういったレベルアップの際は、トレード収益が急激に10倍、20倍になることも珍しくありません。

終わりのないスランプはないので、「トレードスキル、伸びているのかな……」と不安になりそうな時こそ、このギャップの話や、突然のレベルアップの話を思い出し、楽観的にFXの実践に向かいましょう。

加藤 ムネヒサ

専業トレーダー