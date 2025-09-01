¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¡ºÆ·ëÀ®È¯É½¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¡È·ãÅÜ¡É¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¡ª¤³¤¤¤Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê40¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²ò»¶¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡×¤¬Æ±Æü¡¢ºÆ·ëÀ®¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡È·ãÅÜ¡É¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤ÏÃ«¤È»³Ì¾Âçµ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£21Ç¯¤ÎÂè42²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢22Ç¯¤Î¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï21¡Á23Ç¯¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÃ«ÂóºÈ¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»³Ì¾¤È¤â¤Ã¤«¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²¿¤«Î¥¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤¤·¤ç¤¤¤ä¤Ä¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï»³Ì¾¤Î¸ø¼°X¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤ª¤¤¡ª¡¡È¾Ç¯Á°¤Ë¡Ö¼¡¤Î»Å»ö¤â´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤¿°ìËü±ßÊÖ¤»¡¡¤Ê¤ó¤¸¤ã¡ª¤³¤¤¤Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£