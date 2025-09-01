野菜がアクセントのもっちり生地の石窯ピザ／櫟の丘

「マルゲリータ・ブファラ」季節によって価格の変更あり

風光明媚な由布院盆地を見渡す小高い丘の上にあるピッツェリア。地元農家が作る有機野菜とイタリアのナポリから取り寄せたチーズや小麦粉を使い、高温の石窯で焼き上げるピザにリピーター続出です！人気はクリーミーで濃厚な味わいのモッツアレラブファラを使用したワンランク上の「マルゲリータ・ブファラ」。テラス席からの美しい由布岳を眺めながら味わって。

旬の野菜を使った「季節野菜のトマトソース」

“額縁絶景”が堪能できるカフェ／由布岳一望のカフェ 千家

青々とした水田や黄金色の稲穂、季節の田園風景が由布岳の前に広がる

町一番の絶景の地と称される場所に位置する人気カフェ。大きな窓から望む風景はまるで一枚の絵画のよう。

「千家のとり天プレート」は、ジューシーなモモ肉を使用し、風味豊かな自家製ポン酢でさっぱりと味わえます。抹茶や柚子胡椒など、こだわりの調味料が脇を固めています。

「千家のとり天プレート（ドリンクセット）」1530円

大分産のかぼすを使った「空色かぼすクリームソーダ」780円

由布岳が間近に迫る地に店を構える

■由布岳一望のカフェ 千家（ゆふだけいちぼうのかふぇ せんけ）

住所：大分県由布市湯布院町川上田中2850-7

TEL：0977-84-5525

営業時間：8時30分〜17時

定休日：木曜、第2金曜



クヌギの森に現れる桃源郷／森のSobaCafe ゆふそら

全席で由布岳が望める。反対の窓に広がるクヌギの森景色も美しい

湯布院の中心部から車で約20分、やまなみハイウェイ沿いから続く小道を進んだ先にある、家族で営むそば処。それまでの森景色から一転！視界が開け、由布岳と由布院盆地が突如現れます。

自家製粉した無農薬栽培のそばは香り豊か。群馬の赤城山麓産の最上質そばを使った「十割そば」は、13時ごろに完売することもあるのでお早目に。そば粉を使ったガレット990円〜も人気です。

「十割そば」1210円

蛇越展望台近くの別荘地帯の立つ

■森のSobaCafe ゆふそら（もりのそばかふぇ ゆふそら）

住所：大分県由布市湯布院町川西山口1750-136

TEL：0977-85-2502

営業時間：11〜15時LO

定休日：水・木曜（祝日の場合は営業）



緑に囲まれた洋食店で舌鼓／洋食の店 la porte

由布岳を望む田園の中に、ひっそりと小さな店が立つ

由布岳を眺めながら食事ができるお店。中心街から少し離れているので、落ち着いたたたずまいも魅力の一つです。

ランチメニューは、パスタやハンバーグステーキのほか、「ふっくらジューシーハンバーグのコンビset」1530円や「オムライス」1180円が人気。

「ビーフカツレツ」1480円

「ビーフカツレツ」は衣がサクサクで、ボリュームも満点！ ランチはスープ、ライス、サラダのセットを。

■洋食の店 la porte（ようしょくのみせ ら ぽるて）

住所：大分県由布市湯布院町川上2798-2

TEL：0977-85-2390

営業時間：11時30分〜14時LO、18時〜20時30分LO

定休日：木曜、ほか不定休



季節の味が楽しめるコース料理を用意／湯布院伊料理店 Coji Coji

由布岳そばに立ち、テラスでは広々とした田園風景を望める

中心街から少し外れたのどかな場所にある創作イタリアン。由布岳を背景に、のどかな田園の雰囲気のなかで、創意あふれる料理が楽しめます。コースは全体で2時間〜2時間半ほど。完全予約制のため、早めの予約がおすすめです。

「ランチコース」5500円〜

「ランチコース」は地元の食材を使った、大分の旬を味わうコース。季節によりメニューは異なり、予算、食材などのリクエストにも対応してくれます。

オーナーがひとりで切り盛りする

■湯布院伊料理店 Coji Coji（ゆふいんいりょうりてん こじこじ）

住所：大分県由布市湯布院町川上2546-6

TEL：0977-75-9786

営業時間：12〜21時 ※2日前までに要予約

定休日：日曜



ゆふいん野菜が主役のランチ／ゆふいん 山椒郎

湯布院の田園風景の中にある一軒家

湯布院の料理界をけん引してきた新江憲一さんが、豊後牛、冠地どりなど地元の食材を使い、四季を映し出した日本料理を提供するお店。特にゆふいん野菜をふんだんに盛り込んだメニューが評判です。

「合わせ箱（山）」2500円

「合わせ箱（山）」に入る彩りも鮮やかな20種類以上の野菜は、丁寧に1品ずつ下ごしらえしています。ご飯と野菜の間には豊後牛と地鶏が入っています。

木をふんだんに使用、居心地のよさも魅力

