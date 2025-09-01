´Ú¹ñÂåÉ½½é¾·½¸¤Î¥«¥¹¥È¥í¥×¡¢¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤Ø¡¡¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤òÇ®¿´¤ËÊÙ¶¯Ãæ¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÉÔ²Ä·ç¡×
2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢º£·î¤ËWÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤â¤¹¤Ç¤ËWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëº£·î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¤½¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò½é¾·½¸¤·¤¿¡£
22ºÐ¤ÎÈà¤Ï¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡£
U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ»Ë¾å½é¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ÎÃË»ÒÂåÉ½Áª¼ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ»æ¡ØKyunghyang Shinmun¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¥«¥¹¥È¥í¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥«¥¹¥È¥í¥×¼«¿È¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÇ®¿´¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´Ú¹ñ¤ËÅ¬±þ¤·¤è¤¦¤È¤«¤Ê¤êÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áª¼ê¤¬Áá¤¯Å¬±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤¬¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î¹ñ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥«¥¹¥È¥í¥×¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥«¥¹¥È¥í¥×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
´Ú¹ñ¤Ï6Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢9Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£