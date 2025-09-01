「嫌いと言われた…」庄司智春、妻・藤本美貴＆長女からクレーム？ 「切ないけど愛を感じるwww」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは8月31日、自身のInstagramを更新。家族からのクレーム？ を明かし、話題になっています。
【写真】藤本美貴＆長女から「嫌い」と言われた庄司智春
ファンからは「切ないけど愛を感じるwww」「ミキティの暴言？には愛がありますね」「ハゲとるやないかい」「ものすごい悲しい笑顔に見えますwww」「クスッとしちゃいました」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「ものすごい悲しい笑顔に見えますwww」庄司さんは「本日の朝 ミキティにヤダ！ 今の髪型すごい嫌いって言われました。長女からも嫌いと言われた…」と告白。妻でタレントの藤本美貴さんと長女に“嫌い”と言われたヘアスタイルを写真で披露しました。寝ぐせが付き、前髪が薄くなっているように見えます。それでもほほ笑んでいる庄司さんは「でも笑ってたから良い朝だと思う」ともつづりました。
「親子でライブに行けるなんて素敵ですね」11日の投稿では、藤本さんと長男とのスリーショットを公開した庄司さん。ファンからは「親子でライブに行けるなんて素敵ですね」「親子仲良し」などの反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
