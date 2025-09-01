DELEは、9月25日～28日の4日間、幕張メッセにて開催される『東京ゲームショウ2025』に初出展する。

DELEのブースでは、Simagic・Simucube・TrakRacer・Pimaxなどのブランドと共に、プロレーサーも使用する10台のレーシングシミュレーターで、ドリフト、GT、フォーミュラまで幅広いカテゴリーを気軽に楽しむことができる。さらに、タイムアタックチャレンジや豪華賞品、プロドライバートーク、レースクイーンモデルの登場など、特別な体験も用意されている。

◾️出展場所幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬 2-1）9ホール ゲーミングハードウェアコーナー

◾️展示商品

＜シミュレーター10 台＞・Simucube GT/Formula シミュレーター：5 台うち3台はモーションシステム搭載（可動式）・Simagic GT/Formula/Drift 対応シミュレーター：3 台・TrakRacer TRX 世界限定モデル：1 台・TrakRacer 未公開新フレーム：1 台

＜ディスプレイ環境＞・Alterzone製 トリプルスクリーン：6台・Alterzone製 ウルトラワイドモニター＋PIMAX VR ヘッドセット：4台

＜PC環境＞全シミュレーターに搭載するPCは、DELEによるBTO（Build to Order）サービスで組み立てた高性能ゲーミングPCを使用。来場者は実際のプレイ体験を通じて、DELEのPC構築サービスの品質を体感できる。

＜販売価格＞標準モデル：702,100円～1,213,000円（税込）（PCモニター込み）モーションシステム搭載モデル：2,435,640円（税込）（PCモニター込み）

（文＝リアルサウンドテック編集部）