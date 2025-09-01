コンビニのミニストップが一部の店舗でおにぎりなどの消費期限を偽装していた問題で、会社側が9月1日に会見を開き、ミニストップ株式会社代表取締役社長 堀田昌嗣氏とイオン株式会社執行役副社長 渡邉廣之氏が謝罪し、調査結果や再発防止策を発表した。

【映像】「“やり口”の共有あったか？」へのミニストップの回答

会見冒頭、堀田氏は「この度は、ミニストップ店内で製造・販売していた手作りおにぎり等において、消費期限の表示の不正が行われていた件について、お客様をはじめとして加盟店の皆様・お取引先様・行政機関の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、「8月18日にご報告した通り、1786店舗全店において8月29日付で調査が完了したので、その結果と今後の取り組みについて報告する」と述べた。なお、追加で2店舗において不正が判明し、不正が行われたのは合計25店舗になったという。

再発防止策は「社長直轄の品質管理専任の配置」「内部通報制度『厨房110番』」「時間帯別製造計画に合わせてラベルを出す」「ルール通りに進めているか見守りカメラで確認」などを実施するといい、販売再開については現時点では見通しが立っていないという。

不正に対する調査方法は「商品の製造時間と賞味期限等が記載されているラベルの発行時間と枚数、時間帯別の販売の個数及び廃棄個数を照合して、その数字が合わない、つまり、ラベルが多く出されている等々の不審と思われる事象をまず検出した。その上で店舗の防犯カメラ等で動きについて確認し、なおかつ、担当者・オーナー・従業員のヒアリングを行い、表示に関する不正が行われていないかを確認した」という。

不正が起こった25店舗の“特徴”については「1つは昔に比べ、複数お店を持ってらっしゃるオーナーが多く、今回の対象店舗でも、18店ぐらいお店を持っているオーナーさんがいる。そのオーナーさんにとってみると、1つの大きな組織になっているので、ある意味、目が行き届かなかった。オーナーがそんなつもりがなくても、そんなことをしてしまったというところが特徴としてある。だから、1つの環境的な要因としては、複数経営されてるオーナー様に本部がそういうことが起こるかもしれないという教育なりアドバイスなり指導をできてなかったと、これも本部の責任として反省しなければいけない」と説明した。

“やり口”の共有が行われていたかについて聞かれると「今のところヒアリングの中では出てきていない。隣同士で何か連絡をし合っているとかは調査では出てきていない」と述べた。

ミニストップ株式会社の業績について問われると「今試算中で一定の状況になったら開示をさせていただきたい。現時点では見通しが見えておらず、どちらかという加盟店さんを優先していきたいと思っている。セールを本部で負担したり。急に8月に『止めよ』と私が指示をしたので、商品が残念ながら少し売れなくて残っているものとかがあるので、補填すると加盟店さんにはお伝えをしている」と説明した。

社長の進退について質問されると「まだ始めて3カ月で大変申し訳ないが、責任を取るとか取らないとか以前の問題で、今の世間をお騒がせしている状況をまずしっかりと受け止めて、会社全体を加盟店と一緒になって戻していくのが私の責務だと思っている。責任問題については、その後然るべき時に然るべきご判断をされる方がいればすると思う」と答えた。

健康被害について問われると「8月18日にリリースを出してから2件のお客様については、具体的な商品等について因果関係ははっきりしないが、体調不良になられたということはある。そのお客様は、病院に行くほどではない。また、営業が直接連絡は取れていて、お1人の方はまずお詫びをして『ご体調が悪いようであれば病院へ』という形で話をしたが、『そこまでではない』ということで返金をさせていただいた。もう1人の方は『もう返金も結構ですよ。体調も病院行くほどではなかったです』という形になっている。この調査の件と調査している商品群との『この商品を食べたからこうだああだ』というところまではお客様も含めてわかってない。ただし、この該当店舗で商品を購入されていることは事実だ」と説明した。

（ABEMA NEWS）

