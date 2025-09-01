¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö¥·¥Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×ÂçÀèÇÚ¤«¤é24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¥ì¥Ã¥¥ì¥À¥ó¥¹¾Þ»¿¡Ö¤ä¤À¤¡¡Á¡×
Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç31Æü¤ËµÞ¤¤ç½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¤«¤é¡Ö¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤¬¤Í¡¢ºòÆü¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ó¤¼¤ó¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´ä°æ¤«¤é¡ÖµÞ¤¤ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¥·¥Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´ë²è¤Ç¡¢ËÜÍè½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿King¡õPrince¤Îüâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»ÂåÌò¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤¬¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£´ä°æ¤«¤é¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ä¹¤µ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¨¤¿¤¤¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¾¾ÅÄ¤ò¤·¤²¤·¤²¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¤ä¤À¡Á¡×¤È¸ì¤ê¡ÖºòÆü¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡Ä¤ä¤À¤¡¡Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤éµÞ¤¤çÆþ¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¡£