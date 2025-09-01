親やおじいちゃん・おばあちゃんのスマホデビュー・見直しに「y.u mobile」がおすすめの理由って？

高齢者（シニア世代）のスマホの所有率は？

モバイル社会研究所の「訪問留置法（調査員が訪問し調査を承諾頂いた方に紙で質問票を配り後日回収）を用いて実査」した結果によると、シニア世代のスマホの所有率は、60代が9割。70代が8割超、80代前半が6割超です。

この調査から、高齢者の多くがすでにスマホを生活の一部として活用していることがわかります。



「y.u mobile」がおすすめの理由

親、おじいちゃん、おばあちゃんのスマホデビューや見直しにおすすめなのが、「y.u mobile」です。その理由は3つあります。



1.わかりやすいプラン内容

y.u mobileは、プランがわかりやすいため、初めての方でも理解しやすいでしょう。現在のプランは、図表1です。

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

どのプランも比較的料金は安く、速度と料金のバランスを重視するユーザーにとって非常に魅力的です。さらに、y.u mobileならではの特長として、ギガの「永久繰り越し（100GBが上限）」が挙げられます。



2.U-NEXTつきプラン

y.u mobileの大きな魅力のひとつが、動画配信サービス「U-NEXT」がセットになっているプランを選べる点です。U-NEXTは、映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

最大の特長は、映画やドラマ、アニメ、雑誌など、見放題作品の豊富さにあります。特に自宅で過ごす時間が多い方には、趣味の時間を充実させるツールとなるでしょう。

また、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入や追加ギガのチャージも可能。スマホの通信だけでなく、エンタメや学びの面も豊かにしてくれるのが、y.u mobileの大きなメリットです。

また「シェア U-NEXT」は、データ容量を分け合ったりU-NEXTアカウントをシェアしたりできるため、家族で利用する際にもおすすめです。



3.通信エリアの広さ

格安SIMを選ぶ上で、通信エリアの広さは重要です。特に、病院の予約や家族とのLINE通話、オンラインでの行政手続きなど、生活に欠かせないシーンで圏外になると不安になります。

y.u mobileは、株式会社NTTドコモのネットワークを利用しているため、通信エリアが広いというメリットがあります。（※3）ドコモは人口カバー率が高く、全国の人が生活しているエリアのほとんどで電波が届きます。都市部だけでなく山間部や離島など地方でもつながりやすいので、安心です。

※3 サービス利用可能エリアはNTTdocomoの「LTE」利用可能エリア（https://www.nttdocomo.co.jp/area/）に準じます。

基地局から離れた地域や電波受信に障害となる建造物がある地域などでは、ご利用いただけないことがあります。



4.万が一のギガ不足にも安心

一般的な通信プランでは、当月使い切れなかったギガは、翌月末に消滅してしまいます。しかし、y.u mobileなら、使い切れなかったギガは「永久繰り越し」が可能（100GBが上限）です。月ごとの利用差が大きいご家庭でも無駄が無く、安心して使えます。



5.修理費用保険付き

y.u mobileの音声通話SIMをご利用のすべての方に、「修理費用保険」（ユーザー負担は0円）がつきます。破損、水没、故障、全損に対応しており、年間最大3万円までの修理費用を補償。

うっかり落として画面を割ったり、飲み物をこぼして故障したりといった不測のトラブルにも備えられるのが安心です。契約中であれば自動的に保険が適用されるため、スマホを長く大切に使いたい方にもおすすめです。



高齢者のスマホ選びの注意点

高齢者がスマホを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

・サポート体制

高齢者がスマホを利用するときは、スマホの使い方の説明が整っていると安心です。

・利用の安全性

フィルタリングやトラブル時のサポートがあるかもチェックポイントです。

・自分に合った容量を選択

普段あまり利用しないのに、大きな容量を選択しても無駄になってしまいます。使用頻度や容量を確認し選択しましょう。



高齢者の充実したライフスタイルを支える選択肢の1つに

高齢者のスマホ利用は、通話やメールのみならず、調べ物・健康管理・動画視聴・防災手段としての活用へと広がっています。

「y.u mobile」のようにわかりやすいプランは、高齢者のスマホライフが快適になるだけでなく、家族も選択しやすく負担も減るでしょう。スマホの導入や見直しを考えるときは、家族みんなの安心を優先して、検討することをおすすめします。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

