·ê¤À¤é¤±¤ÎÃÏÌÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥¹¥º¥á¤Î»Å¶È¡£·ê¤ËÆþ¤Ã¤Æº½Íá¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¡©¡¿°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä»¤ÎÀ¸³è
¡Ø°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä»¤ÎÀ¸³è¡Ù¡Êpiro piro piccolo/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´16²ó¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡ÊâÆ»¤ä¸ø±à¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤¹Ä»¤¿¤Á¤Î¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤¤ÁÇ´é¤äÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤æ¤ë¤Ã¤È¤´¾Ò²ð¡£Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¹¥º¥á¤ä¥«¥é¥¹¡¢¥Ï¥È¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÄ»¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¤À¤±¤ÇËèÆü¤¬Ìþ¤ä¤·¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£ÆÉ¤à¤È³°¤òÊâ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä»¤ÎÀ¸³è¡Ù¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡ÊâÆ»¤ä¸ø±à¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤¹Ä»¤¿¤Á¤Î¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤¤ÁÇ´é¤äÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤æ¤ë¤Ã¤È¤´¾Ò²ð¡£Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¹¥º¥á¤ä¥«¥é¥¹¡¢¥Ï¥È¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÄ»¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¤À¤±¤ÇËèÆü¤¬Ìþ¤ä¤·¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£ÆÉ¤à¤È³°¤òÊâ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä»¤ÎÀ¸³è¡Ù¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª