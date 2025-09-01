元テレビ朝日アナウンサーで、同局法務部長も務めた西脇亨輔弁護士（54）が1日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、学歴詐称疑惑が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長を巡る不信任決議案がこの日、市議会で可決されたことを受け、今後の見通しを語った。

田久保氏は市の広報誌に東洋大法学部卒業と記されていたが、実際には除籍になっていることを公表。いったんは辞職、出直し選出馬を表明したが、後に撤回した。この日の市議会では、不信任案が全会一致で可決。それに加え、地方自治法違反の疑いで刑事告発することについても採決され、全会一致で可決され、告訴状は警察に即日、受理された。

今後は市長が議会を解散して市議選を行うか、失職を選ぶかを10日以内に判断する。

市長と市議会を巡る争いは、大阪府岸和田市でもあった。西脇氏は「ほぼ同じようなシナリオで、去年の末から岸和田市長がやっぱりいろいろ問題があって、不信任決議を受けて。あの時は議会を解散する（ことを選んだ）」と説明。「議会解散、新しい議会がもう1回、新しい議会が不信任（案を提出）。そして市長が失職…になるまでの間、3カ月半かかってるんです」と結末を明かし、「このルートを取ったら、今9月ですから、今年の末くらいまでは、ずっとこの話が続く可能性があると指摘した。

議会解散で市議選、さらに2度目の不信任案可決で市長失職、市長選となれば、2度の選挙が行われることになり、8000万円ほどかかるとも言われている。

西脇氏は「お金もかかるし、時間もかかる」と解説。同市が抱えるメガソーラーの建設を巡る問題に触れ、「本来は伊東市ではメガソーラーの話は決着が付いていたはずなんですけど、まだ何かあるかもしれないと風説が流れたり、いろんな情報が、この時間の中で風向きが変わらないかということを、もしかしたら田久保市長が待っているのかもしれないという気がします」と推測した。