¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê75¡Ë¤¬1Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¡£8·î11Æü¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½Ð±éÉñÂæ¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤¬¼«¿È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¾å±éÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÏÆ±12Æü¤ÎµÙ±éÆü¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢Æ±13Æü¤Ë¸ø±éºÆ³«¤·¤¿¡£¡¡¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö¤µ¤ë8·î11Æü¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×³«ËëÄ¾Á°¤Ë¾å±é¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¸ø±éÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¼«Âð¤ò½Ð¤Þ¤¹¤È¤¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤¯¤ë¤Ö¤·¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ß²ÎÉñ´ìºÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ²¿¤È¤«»ÙÅÙ¤òºÑ¤Þ¤»³«±é¤òÂÔ¤Á¡¢³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÄË¤ß¤¬°ú¤«¤º¡¢Êâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯µÙ±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ê¤É¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â»ä¤¬³§ÍÍ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢±óÊý¤«¤é¤´Íè¾ì²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¤âÂô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢±ýÉü¤Î»ö¤ä¡¢¤ª½É¤ÎÍ½Ìó¤ò¤Ê¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤ª¤¢¤ê¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ë¡¢³«±éÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤À¤±¾å±é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤³¤È¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³§ÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¡£