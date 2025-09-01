9月1日は「防災の日」です。102年前に起きた関東大震災の教訓を生かすために設けられました。災害を考える上では備蓄も欠かせません。

■元木寛人アナウンサー

「こちらには、防災バッグに非常食など、備蓄品を販売するコーナーが設けられています。」



福岡市西区のホームセンターには、防災グッズを扱うコーナーがありました。非常食は、ハンバーグや肉じゃがなど豊富な種類をそろえています。





ガスや電気が止まった場合でも温かいものが食べられるように、ガスコンロも用意されています。このほか、生活に不可欠な非常用のトイレや保温性のあるシートなどは年々、売り上げが増加しているということです。■グッデイ 西福岡店・石橋武さん「災害が起こってからだとどうしても人は慌ててしまうので、起きる前に平常時に用意しておくことが大事だと思っています。」

ただ、ずっと前から備えていても、安心はできません。



NITE＝製品評価技術基盤機構の実験では、使用中のカセットコンロから炎が舞い上がりました。古いカセットボンベからガスが漏れ、引火した状況を再現したものです。



NITEによりますと、カセットボンベなどを使った製品による事故は、2024年までの5年間で204件発生しました。



カセットボンベやカセットコンロを使う前にはガス漏れがないか確認し、古い製品であれば買い替えの検討も必要です。



■NITE 製品安全広報課・岡田大樹 主任

「製品についても使用期限というものがあります。古い製品を使って、新しいものに買い替えて備蓄する『ローリングストック』を、食品だけではなくてカセットボンベといった製品についても取り入れてもらえればと思います。」