読売３３３は２円安…半導体関連の値下がり影響、日経平均は５２９円安

週明け１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２円４５銭（０・０１％）安の３万９５８２円５０銭だった。

２営業日連続で下落した。

３３３銘柄のうち、値下がりは１４６銘柄（約４４％）と半数以下だったが、一部の半導体や情報通信関連銘柄の値下がりが大きく、全体を押し下げた。

個別銘柄の下落率は、米ハイテク株が下落した影響からアドバンテストが７・９２％と最も大きく、ディスコの７・７１％、ソシオネクストの６・３２％と続いた。

上昇率では、インターネットイニシアティブの７・２３％、オリンパスの４・６４％）、電通グループの３・５９％の順に大きかった。

市場では、「半導体大手エヌビディアの株価下落の影響を強く受けたが、内需関連株は引き続き堅調で相場の下支えとなった」（大手証券）との見方があった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比５２９円６８銭（１・２４％）安の４万２１８８円７９銭だった。２営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１１・９９ポイント（０・３９％）低い３０６３・１９。