¡¡º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¥ê¥°¥ì¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡£¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Î¡¢¥ê¥°¥ì¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¡¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤è¤ó¡×¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ï¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤âº®¤ßº®¤ß¤À¤Ã¤¿¡¡¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ã¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡£Â£á£ò£â£é£å¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤È¥Ô¥ó¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿ÀÅÄ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹»Ñ¤ÇÍÙ¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ò²ÆµÙ¤ß¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï£¸·î£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£±Æü¡Ë¤Þ¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤À¤Ã¤¿¡£