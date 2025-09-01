¡Ö°ìÊâÌÜ¤¬°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡×Ã£Àî¸÷ÃË»á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¤Î1·³Éüµ¢Æü¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêÆü¤òÂçÃÀÍ½ÁÛ
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Öµ¼Ô¤Î¥Á¥«¥é¡×¤Ë8·îËö¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÃ£Àî¸÷ÃË»á¤¬½Ð±é¡£2·³Àï¤ÇÌó4¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï¡¢±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ã£Àî»á¤Ï¡Ö5¡¢6»î¹ç¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ÂÇ¤Ã¤¿°ìÊâÌÜ¤¬°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£1·³Éüµ¢¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î²ø²æ¤Ê¤é20ÂÇÀÊ¤À¤¬¡¢ÌøÅÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï30¡Á40ÂÇÀÊ·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¿µ½Å¤Ë¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£1·³Éüµ¢¤Ï9·î30Æü¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï¡¢ºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤âÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£8·î22¡Á24Æü¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã£Àî»á¤Ï¡Ö¤É¤ÎµåÃÄ¤â¶áÆ£¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¶áÆ£¤Î¸å¤òÂÇ¤ÄÁª¼ê¤¬Âç»ö¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê24Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¶áÆ£¤¬3ÅÙ¿½¹ð·É±ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë»³Àî¤Ï¡¢¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»³Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÀï¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Ä¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤ÎX¥Ç¡¼¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£