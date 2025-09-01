辻ちゃん長女・希空、シックなモノトーンコーデで“デート”報告「せいとデートしてきたぞ」 2ショット写真も披露
タレントの杉浦太陽（44）＆辻希美（38）夫妻の長女・希空（のあ／17）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。シックなモノトーンコーデで“デート”に出かけた様子を公開した。
【写真】「せいとデートしてきたぞ」美脚のぞくシックなモノトーンコーデの希空
希空は「せいとデートしてきたぞ」と、弟の青空さん（せいあ／14）と姉弟でお出かけしたことを報告。「お買い物沢山して焼肉食べました 幸せな1日 また行こうね〜」と満足げにつづり、夜の街を背景にした全身ショットや、青空さんとの2ショット風の写真、焼肉店で食事を楽しむ様子を紹介した。
希空は、全身ブラックコーデに赤いハートのネックレスを合わせた大人びた装い。街灯に照らされた夜の街を背景に、落ち着いた雰囲気とスタイリッシュな存在感を放っている。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ／6）、今年8月8日に次女・夢空さん（ゆめあ）が誕生した。
