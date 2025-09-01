◆記者コラム・タカ番24時

野球を始めた頃から書き続けるノート。入団後だけで既に16冊ほどになった。「苦しくなった時や調子が崩れそうな時、見返している」。7月下旬に支配下登録された宮粼颯投手（25）は明かす。

埼玉栄高から東農大を経て2023年に育成ドラフト8位で入団した最速152キロ左腕。同年1月には左肘の内側側副靱帯の再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。

入団当初からいた場所はリハビリ組。黙々と体づくりに励んだ。「投げられず何度も野球を辞めたいと泣いた」。キャッチボールを再開しても思った所に投げられない。毎日ノートに苦しさを書きつづった。

昨年6月に入団後初の実戦登板を果たした。今季はウエスタン・リーグで好成績を残し、支配下登録。8月に1軍で2試合を投げて無失点の力投を見せた。それでも「2軍で空振りを取れたコースが簡単に打たれる。もっと厳しく攻めていかないと」と強調。上の世界での悔しさは、さらなる高みを目指す糧になった。

現在は2軍で試合を重ねる。制球力を磨きつつ「どういう練習をして、どう体を使うのか…。以前より考えるようになった」。ノートに記載する内容も技術面について書くことが増えた。入団時のページを開くと「相当、へこんでんな」と苦笑い。野球ができる幸せをかみしめながら、客観的に見つめられる。

支配下となって約1カ月。「プロ野球選手の中ではまだ狡貶姚瓠はい上がるしかない」。自覚を持って自身と向き合い続ける。（濱口妙華）