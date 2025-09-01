¡Ö°ìÀï°ìÀï¤òÂç»ö¤Ë¡×¶å½£Âç¼ç¾¤¬V3¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¶å½£³ØÀ¸¥¢¥á¥Õ¥È6Æü³«Ëë
¡¡6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¶å½£³ØÀ¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬1Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢1Éô¥ê¡¼¥°6Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤ä¼ç¾¤é¤¬º£µ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶å½£Âç¤Î»³ÅÄ´ºÂÀ¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÀï°ìÀï¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·òÆ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡1Éô¤Î³«ËëÀï¤Ï6Æü¤Ë·§ËÜ»Ô¿åÁ°»û¶¥µ»¾ì¤ÇÊ¡²¬Âç¤Èµ×Î±ÊÆÂç¤¬ÂÐÀï¡£10·î²¼½Ü¤ÎÂè5Àá¤Þ¤ÇÇ®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï¶å½£ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ËÎ×¤ß¡¢11·î8Æü¤Î1²óÀï¡Ê¹Åç¹°è¸ø±àÂèÆóµåµ»¾ì¡Ë¤ÇÃæ»Í¹ñÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¡£·è¾¡¡Ê¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¡Ë¤Ï12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£