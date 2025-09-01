夢グループの石田重廣社長（67）と歌手保科有里（63）が1日、都内で記者会見を行い、新曲「MOGUリズム」をリリースする移籍先レコード会社を探していると訴えた。

同曲は7月25日に配信開始となったドラマ「笑ゥせぇるすまん」の劇中歌でもある軽快なテクノポップ。夢グループではこれまで、社内のレコード部門でCDを制作・販売してきた。今回は「世界を狙う」という意気込みのもと、世界進出へ向けたコーディネートができる移籍先を探しているという。

現時点でリリースは未定だが、石田社長は「僕たちには大きい夢があります。（保科と）二人三脚で挑戦をします」と話し「海外に行って歌を歌ったり、演出をしてみたいなと。夢じゃなくて実現したいなと。そのためには、海外との付き合いがあるレコード会社にいくことが一番」と希望した。

またこの日、石田社長は故郷の福島県田村市から観光大使として委嘱状を交付された。「本当にうれしいです。キャンペーンや商品をタイアップすることで田村市をPRしようと思ってます。いいところを知ってもらいたい」と話し、パッケージに石田社長と保科の写真がプリントされた夢グループとのコラボ「えごま」を紹介した。