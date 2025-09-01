¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×73ºÐ½÷Í¥àÌÔ¸×Ãí°Õá¥³¡¼¥Ç¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¸×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤ä¡¼¡×
¡¡Ç®¿´¤Ê¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê(73)¤¬¸×ÅÞ¥â¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥»¡¼¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Á¹Ã»Ò±à¤ÎÀ¼±ç¤¬¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡ª¤³¤³¤«¤é¤¬¸×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤ä¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¤Ë¸×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Âµ¤Ë¤Ï¡ÖÌÔ¸×Ãí°Õ¡×¤ÈÀÖÊ¸»ú¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤â¥È¥éÊÁ¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò·Ç¤²¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥â¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á¤È¤é¤Û¡Á¥Þ¥ê¤µ¤ó¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ê¤µ¤ó¤ÈÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¹ç¾§¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£