SUPER EIGHT ²£»³Íµ¡õÂ¼¾å¿®¸Þ ¡È29Ç¯¤Îå«¡É ²£»³¤¬º£¡¢Â¼¾å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡©¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡×Âè6ÃÆÊüÁ÷
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë15:00¡Á15:30 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡×¤òÊüÁ÷¡£
TVer¡§https://tver.jp/episodes/epmcksz67b
Hulu¡§https://www.hulu.jp/
¡ú²áµî¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÏHulu¤ÇÇÛ¿®Ãæ ¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢Ì¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤ò´Þ¤à´°Á´ÈÇ¤òÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÈÆ±Áë²ñ¡É¤½¤·¤Æ¡ÈºÆ²ñ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Öº£¤µ¤éÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç105¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿²£»³¡£ºÇ¸å¤ÏSUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¡¢Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È¿ô½µ´Ö¡£²£»³¤¬¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡£²£»³¤ÈÂ¼¾å¤Ï»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆ±¤¸Æü¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸Æü¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê·ÝÇ½³¦¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌ´¤ß¤Æ¡¢2004Ç¯¤ËÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£29Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤è¤ê¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£º£¤µ¤é¡¢ÌÌ¤È¤à¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¤¡Ä²£»³¤¬Â¼¾å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¡ÖSUPER EIGHT¡×¤È¡Ö²£»³¡×¤È¡ÖÂ¼¾å¡×¤Î¤¢¤Îº¢¤Èº£¤òÉÁ¤¯¡£
°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¢¤Îº¢¤«¤é29Ç¯¡£º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤¢¤Î»þ¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é30Ç¯ÌÜ¡¢¤½¤Î¤µ¤é¤ËÀè¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤ëÌ´¤òº£¸ì¤ë¡£
