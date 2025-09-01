2025年9月13日から

首都高の大黒PA（パーキングエリア）や市川PAなど、6か所のPAで2025年9月13日より、「首都高民営化20周年記念メニューフェア」が開催予定です。ここでは、民営化20周年の「20」にちなんだPA独自のメニューを期間限定で販売。このなかには、市街地のデカ盛り店と肩を並べるような圧巻のメニューも展開されます。

【画像】とんでもない肉厚！ これが「首都高民営化20周年記念」で提供の驚愕メニューです

大黒PAで提供されるのは、20cmで二重な大黒味噌チャーシュー麺（1700円）。長さ“20cm”・重量80gのチャーシ

ューを贅沢に二重に使用したものだといいます。市川PAでは、「見た目のインパクトは抜群！食べ応えも抜群！」というコメントのもと、20枚チャーシュー麺（2000円）を提供。同メニューのチャーシューの分量は200gとのことです。

このほかに、たとえば平和島PA（上り）では「牛バラ丼×牛筋丼の牛牛二重丼」、代々木PAでは「二重のあいもりアジアンカレー」といったメニューが提供される予定とのことです。限定メニューの提供は2025年11月30日までを予定しています。