SUPER EIGHT横山裕、村上信五に伝えたい“ありがとう”とは 29年の絆明らかに【あの頃からわたしたちは】
【モデルプレス＝2025/09/01】日本テレビでは、9月7日15時より「あの頃からわたしたちは」の第6弾を放送。SUPER EIGHTの横山裕と村上信五が出演する。
24時間テレビでチャリティーマラソン企画で105キロを完走した横山。最後はSUPER EIGHTのメンバーに迎え入れられ、両国国技館で感動的なゴールを達成し、メンバーへの感謝も述べていた。そんな24時間テレビから遡るころ数週間。横山が「あの頃」と聞いて会いたい人がいた。それがメンバーの村上だった。横山と村上は事務所のオーディションを同じ日に受けていた。同じ日に事務所に入り芸能界でデビューを夢みて、2004年に同じグループでデビュー。29年という年月をともに過ごしたふたりは、「家族よりも長い時間を共にしている」と言う。
今さら、面とむかって話せない…横山が村上に伝えたかった「ありがとう」があった。グループへの想いや、お互いのソロでの活動に対する想いなど「SUPER EIGHT」と「横山」と「村上」のあの頃と今を描く。一緒に過ごしたあの頃から29年。今だから言えるあの時の想い、そしてこれから30年目、そのさらに先一緒に見る夢を、今語る。
なお、過去の放送回はHuluで配信中。さらに、今回は未公開トークを含む完全版を放送終了直後に独占配信する。（modelpress編集部）
