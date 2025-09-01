「ダマってられない女たち」シーズン2放送決定 MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMC続投
【モデルプレス＝2025/09/01】新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、9月5日よる10時よりバラエティ番組「ダマってられない女たち」の新シリーズ「ダマってられない女たち season2」（全14回）を放送。また、スタジオMCにMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの続投が決定した。
【写真】MEGUMI、美デコルテ輝くベアトップ姿
本シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。2024年12月から2025年3月までシーズン1を放送し、日本や海外で力強く生きる女性たちの密着を通じて、“女性の幸せ”をさまざまな角度から見つめてきた。
ABEMAでは、本編の放送だけでなく、公式YouTubeチャンネルやSNSを通じても番組関連映像を公開。番組関連動画の総再生数は1.2億回を突破し、大きな話題を集めた。特に、大物ハリウッド俳優・ニコラスケイジの日本人妻・芝田璃子の波乱万丈人生に世界初密着した動画では、彼女の意外な生活スタイルが紹介され、YouTubeの動画再生回数は173万回を記録。彼女を取り巻く環境や、自身の結婚観が明かされ、驚きの声が寄せられました。
また、梅宮アンナが乳がん闘病中にかけられた言葉に対するMEGUMIの反応にフォーカスしたショート動画は、150万回再生を突破。自分らしさを大切にする生き方や、壮絶な闘病生活の中で交わされた言葉の重みが多くの視聴者の心を打ち、本番組ならではの深い共感と感動を呼んだ。
数々の魅力的かつ衝撃的なエピソードとともにシーズン1の幕を閉じたが、番組の大きな反響を受けて、シーズン2の制作も決定。シーズン1では、ハリウッド俳優の妻や闘病中の女性たち、成功を掴んだ実業家など、さまざまな女性の生きざまに密着し、そのリアルな言葉が視聴者の共感を呼んだが、シーズン2では、どんな女性たちの“幸せ”を見つめることができるのか。
なお、スタジオMCには、MEGUMI、剛力、ヒコロヒーらが再び集結。時代を象徴する女性たちの生き方を深掘りしながら、飾らない言葉で語り合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】MEGUMI、美デコルテ輝くベアトップ姿
◆「ダマってられない女たち season2」放送決定
本シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。2024年12月から2025年3月までシーズン1を放送し、日本や海外で力強く生きる女性たちの密着を通じて、“女性の幸せ”をさまざまな角度から見つめてきた。
また、梅宮アンナが乳がん闘病中にかけられた言葉に対するMEGUMIの反応にフォーカスしたショート動画は、150万回再生を突破。自分らしさを大切にする生き方や、壮絶な闘病生活の中で交わされた言葉の重みが多くの視聴者の心を打ち、本番組ならではの深い共感と感動を呼んだ。
◆MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMC続投
数々の魅力的かつ衝撃的なエピソードとともにシーズン1の幕を閉じたが、番組の大きな反響を受けて、シーズン2の制作も決定。シーズン1では、ハリウッド俳優の妻や闘病中の女性たち、成功を掴んだ実業家など、さまざまな女性の生きざまに密着し、そのリアルな言葉が視聴者の共感を呼んだが、シーズン2では、どんな女性たちの“幸せ”を見つめることができるのか。
なお、スタジオMCには、MEGUMI、剛力、ヒコロヒーらが再び集結。時代を象徴する女性たちの生き方を深掘りしながら、飾らない言葉で語り合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】