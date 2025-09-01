スタバ新作“焼き芋ムースティーラテ”試飲レポ むっちり泡＆ごろっと芋のソースがご褒美感演出
【モデルプレス＝2025/09/01】スターバックス コーヒー ジャパンでは、秋の新感覚ビバレッジ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を、2025年9月3日（水）より全国のスターバックス（一部店舗を除く）で発売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にて同ビバレッジを一足早く試飲してきた。
【写真】スタバ「スイート ミルク コーヒー」がレギュラーメニュー化
スターバックスでは秋の風物詩として2018年よりさつま芋を、2021年より焼き芋を使用した商品展開を続けてきてた。今年は新たに焼き芋を、フラペチーノではなく冷たい“ラテ”で味わえるビバレッジを開発。
そんな「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、煎ることで増すほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感を楽しめる一杯。まだ暑さの残るこの時季でもアイスで飲みやすく、かつフラペチーノ好きも納得のデザート感、ご褒美感を楽しめる仕立てとなっている。
ラテは大きく3つの層で構成。まずトップのほんのり黄色い焼き芋ムースの層は、上にあしらった焼き芋の皮を連想させる赤紫色の焼き芋パウダーが香り豊かで、飲む前から秋らしい香りを届けてくれる。焼き芋風味のむっちりとした濃密なムースは、ストローで掬って単体で味わっても美味しく、まるでこの層自体がデザートのよう。
ボトムにはさつまいもチャンクソースをIN。焼き芋特有のねっとりとした口溶けとごろっとした質感がストローを通してダイレクトに口の中に飛び込んでくる。そしてこれらをつなぐのが中間層のほうじ茶カラメルミルク。濃い口当たりのムースとソースを相性良くまとめるすっきりしたティーベースで、ほうじ茶の焙煎香とカラメルの焙焼香、それぞれが焼き芋の風味とよくマッチしている。
まずは3層それぞれの美味しさや食感を味わい、途中からは全体をストローでかき混ぜつつ秋らしいデザート感を楽しんでみてほしい。
今回の「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」をカスタマイズで楽しむ場合、上からはちみつをトッピングするのがおすすめだ。
焼き芋ムースだけをストローで掬って味わう際、はちみつの優しい甘さがさらなるデザート感を与えてくれ、さらに焼き芋の蜜っぽさも演出できるという。なお、商品設計上、ミルクの変更はできない。
残暑の厳しいこの時季に、ひんやり冷たいのど越しとご褒美感を同時に叶えるアイスビバレッジでほっと一息ついてみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞628円 ＜店内利用の場合＞640円
販売期間：2025年9月3日（水）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ「スイート ミルク コーヒー」がレギュラーメニュー化
◆スタバ、“ほうじ茶×焼き芋”の秋限定ラテ
スターバックスでは秋の風物詩として2018年よりさつま芋を、2021年より焼き芋を使用した商品展開を続けてきてた。今年は新たに焼き芋を、フラペチーノではなく冷たい“ラテ”で味わえるビバレッジを開発。
◆焼き芋の“ふわもち”ムースと“ごろごろ”ソースがたまらない
ラテは大きく3つの層で構成。まずトップのほんのり黄色い焼き芋ムースの層は、上にあしらった焼き芋の皮を連想させる赤紫色の焼き芋パウダーが香り豊かで、飲む前から秋らしい香りを届けてくれる。焼き芋風味のむっちりとした濃密なムースは、ストローで掬って単体で味わっても美味しく、まるでこの層自体がデザートのよう。
ボトムにはさつまいもチャンクソースをIN。焼き芋特有のねっとりとした口溶けとごろっとした質感がストローを通してダイレクトに口の中に飛び込んでくる。そしてこれらをつなぐのが中間層のほうじ茶カラメルミルク。濃い口当たりのムースとソースを相性良くまとめるすっきりしたティーベースで、ほうじ茶の焙煎香とカラメルの焙焼香、それぞれが焼き芋の風味とよくマッチしている。
まずは3層それぞれの美味しさや食感を味わい、途中からは全体をストローでかき混ぜつつ秋らしいデザート感を楽しんでみてほしい。
◆おすすめのカスタマイズは？
今回の「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」をカスタマイズで楽しむ場合、上からはちみつをトッピングするのがおすすめだ。
焼き芋ムースだけをストローで掬って味わう際、はちみつの優しい甘さがさらなるデザート感を与えてくれ、さらに焼き芋の蜜っぽさも演出できるという。なお、商品設計上、ミルクの変更はできない。
残暑の厳しいこの時季に、ひんやり冷たいのど越しとご褒美感を同時に叶えるアイスビバレッジでほっと一息ついてみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
◆「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」（Iced） Tallサイズのみ
＜持ち帰りの場合＞628円 ＜店内利用の場合＞640円
販売期間：2025年9月3日（水）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】