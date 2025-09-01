¡ÖÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¤Î¿·ºî¤Ï¡í·ª¡í½©¤ÎÌ£³Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¥¹¥¤¡¼¥Ä½Ð¤¿¤è¡Á¡ª
¥í¥Ã¥Æ¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¤Î¥Á¥ë¥É¥Ç¥¶¡¼¥È¡ÖÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡ØÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡ã·ª¡ä¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎÌ£³Ð"·ª"¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë
·ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥±¡¼¥¤Ç¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¤µ¤é¤Ë·ª¿§¤Î¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀìÔÂô»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»È¤ï¤º¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê¾®Çä²Á³Ê¤Ï200±ßÁ°¸å¡£
¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ï5Æü´Ö¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô