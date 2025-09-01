宇多田ヒカル「靴を共有し始めた」10歳息子との2ショットに反響「おしゃれ親子」「成長を感じる」
【モデルプレス＝2025/09/01】歌手の宇多田ヒカルが9月1日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを披露した。
【写真】宇多田ヒカル、オシャレスニーカーで息子と足並べる
宇多田は「10才になった息子に足のサイズ追いつかれて、前々から履きたいと言われてた私のかわいいsacaiの靴を共有し始めた」と息子と足元を写した2ショットを投稿。足元はほぼ同じ大きさのため「もうどっちがどっちか分からない」とつづっている。
この投稿には「もうそんなに大きいんですね」「おしゃれ親子」「成長を感じる」「仲良いの伝わる」「ママのセンス流石」といった声が寄せられている。
宇多田は、活動を休止していた2014年にイタリア人のバーテンダー男性と再婚。翌2015年7月に第1子男児を出産し、2016年よりアーティスト活動を再開させた。2018年4月に離婚をしたことが報じられ、所属レコード会社はモデルプレスの取材に対し「離婚は事実です」とコメントした。（modelpress編集部）
