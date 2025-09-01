2025年9月下旬より、「ユニクロ」の「UT」から「ピングー」との新作コラボアイテムが発売される。今回のコラボでは、秋冬向けのベビーコレクションとして「キルトパジャマ」(各2290円)が2種類登場する。

【画像】別のデザインも見る

新作のパジャマは、ベビーサイズの80センチから120センチまでの5サイズ展開。トップスもボトムスもキルティング仕様でポカポカと暖かく、寝相が悪くてすぐに布団から飛び出してしまう子どもにうってつけのアイテムだ。

「クレイアニメーション キルトパジャマ/ピングー(ネイビー)」(2290円)


「クレイアニメーション キルトパジャマ/ピングー(ライトオレンジ)」(2290円)


カラバリは、トップスに大きなピングーのアップリケがあしらわれた“ネイビー”と、ピングーとロビの総柄をトップスに採用した“ライトオレンジ”の2種類。ゆるすぎず、ピタピタすぎない、ちょうどいいシルエットでストレスなく着られる。もちろん、「ユニクロ」のベビーパジャマではおなじみの、お腹が出ない優秀ディテールも盛り込まれているので、肌寒い季節も安心だ。

なにより、ピングーのデザインがとびきりキュート！寝姿がいっそう愛らしくなっちゃうこのパジャマは、「ユニクロ」の店舗、オンラインストアにて発売予定。詳しい発売日は公式サイトをチェックして！

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)2025 JOKER