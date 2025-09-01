とにかくお安くタブレットを使いたい？ 1万円切りのいいタブレット、ありますよ
見るだけなら十分。
動画試聴や電子書籍ビューアーとして、タブレットを使いたいという方も多いかと思います。その候補によく挙げられるのが、Amazonの「Fire HD 8」や「Fire HD 10」ですが、実はそれよりも安くていいタブレットあるんですよ。「Redmi Pad SE 8.7」っていうんですけどね。
Androidタブレットなので制限なし
Fire HDシリーズよりもお安いこちらの製品。Xiaomi製となっております。性能的には特に問題なし。メモリ4GBにストレージ64GB。最大2TBのmiscroSDカードに対応しているので、ストレージに不安なし。
8.7インチディスプレイのリフレッシュレートは90Hzで、スピーカーも高音質。動作も割とキビキビしていて、6,650mAhという大容量バッテリー搭載で長時間の使用もOK。
そして何より、OSがAndroidなので、Google Playにあるアプリを自由にダウンロードして使えます。Fire HDシリーズはここら辺がちょっと制限かかってますからね。これは大きなメリット。
ゲームやったり、動画編集とかしたいという方には向いていないと思いますが、とりあえず動画や電子書籍を見るためにタブレットが欲しいというのであれば、いい選択肢だと思います。
これが9,980円なんですからね。正直、価格破壊ですよ。
実はセルラーモデルもあります
Redmi Pad SE 8.7 4G セルラーモデル デュアルSIM 8.7インチ
12,980円
Redmi Pad SE 8.7、実はセルラーモデルもありまして、こちらは1万2980円。うーん、セルラーモデルもいいな。いつでもどこでもネットに繋がるというのは、とても使い勝手がいいですからね。
どちらを選ぶかは、あなた次第。迷ったら両方買っといてもいいんじゃないかな。
