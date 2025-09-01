¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â»á¤ÈMiyoshi»á¤¬´Æ½¤¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤²ñ´ü±äÄ¹¡ª¡Ö»ë¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¨¤ëÅ¸-Îí-¡×³«ºÅÃæ
YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô47.9Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤ÎÎî»ë·Ý¿Í¡¦¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â»á¤È¡¢Âå¡¹ÎîÇ½ÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Æ©»ë¡¦Îî»ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤ò¼çºË¤¹¤ëMiyoshi¡Ê¤ß¤è¤·¡Ë»á¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡Ö»ë¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ëÅ¸¡ÝÎí¡Ê¥¼¥í¡Ë¡Ý¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î³«Ëë°ÊÍè¡¢Ï¢ÆüÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤êÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Åö½éÍ½Äê¤ò±äÄ¹¤·¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î²ñ´ü±äÄ¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¤ËÈ¼¤¤¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î±äÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±äÄ¹´ü´ÖÃæ¤Ï¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½µËö¸ÂÄê¤Ç³«¾ì»þ´Ö¤òÁá¤á¤¿¡ÖÄ«³èÏÈ¡×¤ò¿·Àß¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢´Æ½¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â»á¤ÈMiyoshi»á¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î²ñ´ü±äÄ¹¤¬·èÄê
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢Åö½é¤Î²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£ ²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¡Åç¥Ó¥ë¡×¤ÏËÜÅ¸½ªÎ»¸å¤Ë²òÂÎ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î±äÄ¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ "»ë¤¨¤ë"À¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
±äÄ¹²ñ´ü¡§ 2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü»þ¡§ 2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ https://d.pass-store.jp/products/ticket-mieruhito-2025-09-01
¢£½µËö¸ÂÄê¡ª¤æ¤Ã¤¯¤êÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÄ«³èÏÈ¡×¤ò¿·Àß
¡Ö¤â¤Ã¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÅ¸¼¨¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¡¢½µËö¸ÂÄê¤Ç9:30Æþ¾ì¤Î¡ÖÄ«³èÏÈ¡×¤òÀß¤±¤ë¡£·öÁû¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Å¸¼¨¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÆü»þ¡§8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢24Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë
Æþ¾ì»þ´Ö¡§ ³ÆÆü 9:30¤Î²ó
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü»þ¡§ 2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ https://d.pass-store.jp/products/ticket-mieruhito-2025-08-01
¢£´ë²èÀ©ºî¼Ô¤È½ä¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÊÃêÁªÈÎÇä¡Ë
ËÜÅ¸¤Î´Æ½¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â»á¤ÈMiyoshi»á¤¬¡¢Å¸¼¨¤ÎÎ¢Â¦¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ò½ä¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ÎÅ¸¼¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢³Æ½ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°Õ¿Þ¤È¤Ï¡£´Æ½¤¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡Ö»ë¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ëÅ¸-Îí-¡×¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢Ç»Ì©¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤À¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
19:00¡ÁÅ¸¼¨²ñÆþ¾ì¡¡
20:30¡Á¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼
½ªÎ»Í½Äê»þ¹ï22:30
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤òÂÎ¸³ºÑ¤ß¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²òÀâ¥Ä¥¢¡¼¡£Æ±Æü¤Î19:00¤ËÆþ¾ì¤·¤ÆÅ¸¼¨¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¥Ä¥¢¡¼ÆâÍÆ¤ò°ìÉô¾Ò²ð¡§
ºÆ¸½Éô²° ³«Êü
ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë
ÊªÉÊ¸Ë¤ÎÊª¤Ë¿¨¤ì¤ë
ÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Êª¤ò¿¨¤ì¤ë
︎»ë¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼
¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¼Ì¿¿¤ò¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â»á¤ÈMiyoshi»á¤¬Îî»ë
︎¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Î¼Ì¿¿Ã£
Å¸¼¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÈÍýÍ³¤ò¾Ò²ð
︎¤ªÀ¶¤á±ö¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¹ÖºÂ
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÀ¶¤á±ö¤Î»È¤¤Êý¤ò°ÆÆâ
½Ð±é¡§ ¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â»á¡¢Miyoshi»á
Äê°÷¡§ 10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¡ÊÃêÁª¡Ë
ÎÁ¶â¡§ 4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ø¥ß¥¨¥½¡¼¥À¡ÙÉÕ¤
ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á 8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÃêÁª·ë²Ì¤Î¤´°ÆÆâ¡§ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ß8·î25Æü¡Ê·î¡Ë15:00º¢¤è¤ê¿ï»þ¤´Ï¢Íí
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://form.run/@mieruhito-PGT
Å¸¼¨Ì¾¡§¡Ö»ë¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ëÅ¸¡ÝÎí¡Ê¥¼¥í¡Ë¡Ý¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü(¶â)¡Á9·î7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Ê¡Åç¥Ó¥ë1F¡¦B1¡Ê¢©103-0022¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®1-5-3)
¢¨Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö»°±ÛÁ°±Ø¡×¡¡A4½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Ê¿Æü¡¡2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÚÆü½Ë¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://mieruhito.com/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/mieru0418
