日常もアクティブシーンも支える【ウーフォス】スポーツサンダル、足と体を癒す快適設計をAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
快適リカバリーを叶える履き心地。軽やかな一歩で疲労を逃がす【ウーフォス】スポーツサンダルをAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
リカバリーシューズのパイオニアとして生まれた「OOFOS」。 製品に使われている特殊素材Oofoamは前進力を生むことを目的とした一般的なEVA素材のミッドソールと異なり、衝撃の反発を37%抑えることができ、着地による足裏への衝撃を軽減することができる。 そのため膝、腰、背中にかかる負担を軽減でき、また人間工学に基づいて設計されたフットベッドにより、足を優しく包み込み、土踏まずをしっかりサポート。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
特殊素材が着地時の衝撃を37％軽減し、膝や腰への負担を抑える。人間工学設計のフットベッドが足を包み込み、土踏まずをしっかり支える設計になっている。
2.5cm厚のソールとクッション性の高い素材が快適な歩行をサポート。リカバリー目的の設計で、運動後の疲れた足も優しく癒す仕様になっている。
軽量でスリップオンタイプのため着脱がスムーズ。耐水仕様で屋外や室内を問わず使え、日常からスポーツ後まで幅広く活躍する。
足裏をしっかり支えるアーチサポートが姿勢維持を助け、腰への負担を軽減。ヨガマットのような柔らかい感触で素足でも快適に履ける作りになっている。
