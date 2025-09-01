Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡Ä¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¶¦±é²ó¸Ü¡ÖÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×Âº·É¡¡ºòÇ¯¤â¡Ö¿©»ö¤Ë¡×
¡¡7·î22Æü¤Ë¡ÖKinKi¡¡Kids¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Ä¶ÂçÊª¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¤Ï¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿Æ±¶É¡ÖLOVE¡¡LOVE¡¡¤¢¤¤¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÂóÏº¤µ¤ó¤Ï¤Í¡¢¤µ¤Ã¤¤â±ÇÁü¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤Î51ºÐ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î»þ¤ËºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï10Âå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ç22Ç¯Ëö¤Ë²»³Ú³èÆ°¤«¤é°úÂà¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼µÈÅÄÂóÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Èº£¤â¤¦46¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¹Í¤¨¤ë¤È50ºÐ¤¹¤®¤Æ10Âå¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¨¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤âº£10Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤Ê¤ó¤«´Ø¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÂóÏº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤À¤±¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÂóÏº¤µ¤ó¼«¿È¤¬ËÍ¤é¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£ÂóÏº¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×ÃÆ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÈÅÄ¡¢ºÊ¤Ç¸µ½÷Í¥¤Î¿¹²¼°¦»Ò¤µ¤ó¡¢²Î¼ê¡¢½÷Í¥¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÂóÏº¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤³¤½ºòÇ¯¤«¤Ê¡¢¡Ø¡ÊEndless SHOCK¡ËSHOCK¡Ù¤ò¡¢ÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éº£¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸òÎ®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Í¡¢¼Ä¸¶¤¬´´»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Å¹¤òÁª¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÂóÏº¤µ¤óÊ¸¶ç¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÅ¹Áª¤ó¤À¤ó¤À¤è¡ª¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡