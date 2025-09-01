掛けて、蓋するだけ。分別がもっとシンプルに【山崎実業】のゴミ袋ホルダーがAmazonに登場中‼
空き缶もペットボトルも、スマートに分別【山崎実業】のゴミ袋ホルダーがAmazonに登場!
山崎実業のゴミ袋ホルダーは、ポリ袋を掛けて蓋をするだけで完成する、シンプル設計のアイテムだ。空き缶やペットボトルなどの分別に最適で、家庭内のごみ管理をスマートにサポートする。
本体はスチール製粉体塗装、蓋はポリプロピレン製で、耐熱80度・耐冷マイナス40度に対応。衛生的かつ丈夫な素材で、長く使える仕様となっている。
サイズは約W22×D33×H55センチメートル。蓋開口部は約W18.5×D23センチメートルで、30〜45リットルのポリ袋に対応。袋の取り付けは蓋を外して掛けるだけ。捨てる際も、蓋を外して袋を手前に引き出すだけで簡単に処理できる。
底部には緩衝材が4つ付属しており、床への傷を防止。軽量（約1200グラム）ながら安定感があり、キッチンやリビングなどさまざまな場所で活躍すること間違いなしだ。
