おととい開通したのは、東海環状自動車道の本巣IC～大野神戸ICを結ぶ6.8キロの区間です。

【写真を見る】東海環状道 本巣IC～大野神戸IC開通「大阪方面に行きやすい」荷物を早く届けられドライバー不足解消にも期待

（NEXCO中日本 縄田正社長）

「特に今回開通した区間は、関西・北陸・岐阜県をつなぐ、ダブルネットワークが完成することになる」

今回の開通で、愛知・岐阜・三重を結ぶ東海環状道の約9割にあたる134.6キロがつながり、岐阜県内では関西エリアに向かうルートが増えました。開通初日の本巣パーキングエリアでは…





（岐阜・神戸町から）「走りやすかった。スムーズで良かった」（大垣市）「こんなに栄えるとは。下道でよく来ていたけど、たまには高速を使おうかな」（岐阜・北方町から）「工事していたのを見ていて、できたら乗りたいなと思っていた。初日に来られてよかった」「これから大阪や北陸にでかけるときは、ここのインター使おうかな」

東海環状道の工事は、養老ICといなべIC間を残すのみとなりました。NEXCO中日本によると、この区間にある養老トンネルの工事中に大量の湧水が発生するなどしたことで、開通時期は未定だということです。



とはいえ、今回の本巣と大野神戸間の開通によって、地元には大きなメリットが…



おととし本巣市に開園した「もとまるパーク」。本巣PAに隣接しているため、高速道路を使って訪れる人が今後増えるのは間違いありません。

（もとまるパーク 道脇元施設長）

「高速を使って短い時間で、本巣市に来てもらえるのが大きなメリット」



パーク内には、水遊びができる「せせらぎ水路」などがあり、家族で楽しめます。



（水遊びしていた子ども）

「楽しい。水遊びできる」「お水楽しい」

地元食材を使ったカフェやお土産コーナーも

また先月は、カフェもオープン！コメやナスなど地元食材を使った「もとまる和膳」もオススメとのこと。



お土産コーナーものぞいてみると…



（もとまるパーク 伊丹朱祐さん）

「オススメの商品が淡墨桜ういろ」



本巣市のシンボル「根尾谷淡墨ザクラ」は国の天然記念物に指定され、「日本三大桜」の一つにも数えられます。その薄墨桜がモチーフとなった地元銘菓です！

さらに、パーク内には…



（もとまるパーク 一柳真子さん）

「シャワールームが3基ございます」



トラックドライバーや長旅の一般客にも喜ばれるシャワー室の料金は、30分で300円です。

（道脇施設長）

「多くのドライバーの方や、岐阜県に来たことがない方にお立ち寄りいただければ」



（本巣市民）

「高速が開通してたくさんの人が来てくれると嬉しい。旅行にどんどん行ける。大阪の方に行きやすい」

「上り下り全てここに集約されて、公園もつながっているので楽しみな施設になる」

新鮮な野菜をいち早く！

地元のJAにとっても、野菜の出荷にメリットがあるといいます。



高山市で出荷の最盛期を迎えている「飛騨トマト」。大阪や京都など関西方面にも出荷しています。

（JAひだ 営農部 園芸課・木下昇之課長）

Q.本巣IC～大野神戸IC 開通でメリットは？

「早く荷物が届いて、新鮮な野菜を皆さんに食べてもらいたいと思うので、早く届けられるのは、産地にとって武器になる」

さらに今回の開通は、慢性的なドライバー不足も食い止めてくれるのでは？と期待します。



（JAサポート岐阜 運輸事業本部 運輸部 高橋良輔部長）

Q.本巣IC～大野神戸IC 開通で期待は？

「（運転手の）拘束時間の削減は大きな課題。東海環状自動車道が開通することで、渋滞の緩和などが予測され、運転手の労働時間の削減につながることを期待している」