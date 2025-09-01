¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©2016Ç¯¸ø³«¤Î²ÈÂ²°¦¤Ë°î¤ì¤¿±Ç²è¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©

¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©

°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£

¡Ö🩺👩‍👧🏫🧡♨️¡×¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡ÖÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡£

µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤ä¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Âè40²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î6ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô