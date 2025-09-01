シーズン残り1ヶ月。注目されるのはMVPが誰の手に渡るのか。ア・リーグでは昨年満票でのMVPを獲得したアーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)が今季も実力を発揮しています。対抗馬として名前が挙がるのはカル・ローリー選手(マリナーズ)。日本時間8月26日にMLB公式が発表した最新のシーズンMVPランキングではローリー選手(マリナーズ)が最有力として名前が挙がりました。

ローリー選手は日本時間8月26日、パドレス戦でメジャー両リーグ通じて一番乗りとなる50号ソロ本塁打を記録。前日には2本のホームランを決め、捕手歴代最多記録を樹立していました。現在、打率.240、50本塁打、107打点、OPS.932を記録。

一方、ジャッジ選手は7月に右肘の屈筋の負傷で負傷者リスト(IL)入りと一時戦線離脱していました。しかし復帰後も6本塁打記録と強打者は健在。終盤でも打率.324、43本塁打、97打点、OPS1.117を記録。OPSで1を越えているのは両リーグ通じてジャッジ選手しかいません。

ジャッジ選手が2年連続3度目のMVP受賞となるか。はたまたローリー選手が初受賞となるのか。注目が高まっています。

▽2人の主な成績

【アーロン･ジャッジ】

打率.324

安打 149

二塁打 28

三塁打 2

本塁打 43

打点 97

得点 110

盗塁 9

OPS1.117

【カル・ローリー】打率.240安打 120二塁打 19三塁打 0本塁打 50打点 107得点 88盗塁 14OPS.932