永尾まりやさん

（女優、グラビアアイドル、元AKB48／31歳）

6冊目の写真集が話題の永尾まりやさんは、グラビア活動と並行してアイドルグループのプロデュースも展開中。好きなお酒はビールやワイン。友だちに作ってもらった料理で家飲みする“便乗型”だという。

お酒は好きです。最初に飲んだのは20歳の誕生日を祝ってもらっていた食事の席でした。

「初めて飲むお酒って大切だよね」という話をみんなでしていたら、突然にシャンパンを出してくれたんです。

シャンパンを飲んだのは覚えているのに、今となっては誰といたかは曖昧で（笑）。まだAKB48の現役だったので、メンバーとだったのかな。

お酒の初体験はおいしいとは感じなかったかも。正直「ジュースの方がおいしいな」と思いましたもの。まだ子どもの味覚だったんですかね。

最初に好きになったのはビールです。お店のテラスで飲むのが気持ちよくて好きでした。

でも、ここ3年くらいでワインを飲むようになりましたよ。食事しながら白ワインを飲むのが好き。パスタとかイタリアンを食べながらちょっとずつ飲むのもいいなと。やっと大人になったんですね。

弱くないけど、失敗は全然あります（笑）。

20歳の時ではなくていつかの誕生日会の夜に上着もバッグも置いて帰ったんです。起きて初めて何もないことに気づきました。携帯しか持っていないんです。

そんなことが3回くらいあったかな。お店に取りに行くのが恥ずかしくて。お店にあるのかも不安ですし、お財布がちゃんと入っているかも不安で。でも、3回ともちゃんとお店にありました。お店の人にはとくに何も言われませんでしたけど、はっきり言って迷惑なお客さんですよね。

迷惑をかけられるパターンはいつもたいてい同じです。酔って店で寝ちゃう子がいるじゃないですか。女の子だから置いて帰れませんよね。起きるまで友だちとおしゃべりしてずっと待つことは結構、ありました。帰る時にはすっかりシラフですよ。

最近はみんなで自炊しながら飲むのが好き。仲のいい友だちとの自宅の飲み会があるんですけど、私以外みんな料理をしたがるんです。だから、みんなしてキッチンに集まって料理しながら飲んでます。私はたまにしか料理しないかな。みんなが作ってくれたものをつまみながら飲んでます（笑）。

サウナ上がりのビールはすごい贅沢

グラビア仲間の天木じゅんちゃんとは、前に日刊ゲンダイさんでお話しさせてもらったように、大好きなサウナにも一緒に行きますし、飲み仲間でもあります。率先して料理を作ってくれるので、割とじゅんちゃんのお宅にお邪魔してごちそうになってます。

みんなの手料理で飲むのは本当に楽しいのでこれからもやりたい。みんなで地方に行って、その街の食材を買って料理しながら飲みたいですね。

私、キャンプもすごく好きで、仲のいい友だち夫婦とキャンプに行く時も結構、飲みますね。その夫婦がキャンプグッズを一式持っているので便乗させていただいてます。私は友だちとの宅飲みもキャンプも、自分では料理をあまりやらずに飲んだり食べたりする便乗型ですね（笑）。

サウナはずっと大好きでいろんな街に入りに行くんですけど、サウナ上がりのビールは格別です。サウナでせっかく体を絞ったのに、あえてビールを飲むのはすごい贅沢な瞬間ですものね。

お酒を好きなように飲みながら食べると太るのが気になりますよね。私も30代になって体形のためにジムに行く大切さを感じています。それまでは「一応行くか」という感じでしたけど、30歳からはジムに行かないと体をつくれないと気づきました。

お酒を飲むとボディーメークできないと言われますけど、ジムで体の土台をしっかりつくれば、お酒を飲んでもあまり影響はないなと思います。もちろん糖質ゼロとかの方がいいですが、ちゃんとトレーニングしていればそんなに変化なく、平気なんだなと。写真集の時もくびれに気を使って鍛えました！

9月7日 プロデュースのアイドルがイベント開催

今、アイドルのプロデュースをしています。20歳を超えているメンバーとはいつか飲みたいなと思っています。食事にさえ1回も行けていないんです。仕事だけのお付き合い。

1週間後の9月7日にお披露目のイベントがあります。私が曲の振り付けや作詞作曲もしましたので楽しみです。私はステージには立たない予定ですけど、自分がやる時と違う緊張がありますね。「みんな見に来てくれるかな」と不安もありますし（笑）。

そのイベントがうまくいきましたら、メンバーと乾杯できたらなと思います。

（聞き手=松野大介）

▽永尾まりや（ながお・まりや）1994年3月生まれ、神奈川県出身。2009年からAKB48の正規メンバーに。16年卒業。昨年から「かぷ（ハート）ちゅーる」もプロデュースしている。最新写真集「まりやぎツーリズム」（ワニブックス）発売中。